В Норвегии Boeing выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

Самолет Norwegian Air выкатился за пределы полосы в аэропорту Молде в Норвегии

Самолет авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Молде на севере Норвегии. Об этом сообщил портал Times Now .

На борту Boeing 737-800 находились 165 пассажиров и шесть членов экипажа. Пилотам удалось остановить его всего в нескольких метрах от Румсдалсфьорда, прямо перед обрывом в море.

Пассажиры покинули салон по надувным трапам, сообщения о пострадавших не поступали. Издание NRK уточнило, что самолет выполнял рейс в Молде из Осло, он принадлежит компании Norwegian Air Shuttle.

Причиной ЧП назвали неблагоприятные погодные условия. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и обеспечили безопасную эвакуацию людей. Норвежское бюро по расследованию авиационных происшествий начало расследование инцидента.

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