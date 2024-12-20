Бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался

В Аргентине произошла авиакатастрофа. Прилетевший из Уругвая самолет Bombardier Challenger 300 приземлился в аэропорту города Сан-Фернандо, врезался в жилой дом и взорвался. Оба пилота погибли, сообщила газета La Nacion .

Частный самолет прилетел из уругвайского курорта Пунта-дель-Эсте. Проблемы начались во время посадки. Приземлившись, экипаж не смог затормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, снесло забор, врезалось в дом и взорвалось. Начался мощный пожар, в небо поднялся черный дым.

Полиция эвакуировала жильцов близлежащих домов, никто не пострадал. Пожарные Сан-Фернандо потушили огонь и обнаружили в разрушенном Bombardier Challenger 300 обгоревшие тела двух пилотов.

Самолет принадлежит семье Брито, владеющей банком Macro. Он рассчитан на девять пассажиров, однако они остались на курорте.

В ноябре в Турции после посадки загорелся самолет Superjet 100. Пассажиры успели выйти. Следком устроил проверку.