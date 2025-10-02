В Нью-Йорке столкнулись лайнера, пострадал человек

В Нью-Йорке столкнулись два самолета во время руления в американском аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC .

В результате ЧП пострадал один человек. По данным канала, на территории воздушной гавани на низкой скорости столкнулись два лайнера компании Delta — правое крыло одного самолета задело носовую часть другого.

«Пилоты сообщили <…> о как минимум одном пострадавшем», — добавил ABC со ссылкой на диспетчеров.

Корреспондент CBS News Крис ван Клив в социальной сети X рассказал, что у одного из лайнеров оторвалось крыло.

«Продюсер CBS News Джоуи Аннунциато находился на борту самолета DL5714. Он сообщает, что они подруливали к выходу на посадку в аэропорту после приземления, когда в них врезался другой региональный самолет Delta», — подчеркнул он.

Ранее в США сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета. Труп нашли, когда прилетевший из Европы лайнер приземлился в городе Шарлотт в штате Северная Каролина.