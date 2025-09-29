В США в отсеке шасси самолета нашли тело безбилетника

Сотрудники авиакомпании American Airlines в городе Шарлотт (Северная Каролина, США) обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета. Об этом сообщил CBS со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, рейс недавно прибыл из Европы, однако конкретная страна вылета не уточняется.

Представитель авиакомпании подтвердил факт находки и добавил, что к расследованию подключили правоохранительные органы. На месте работают детективы по расследованию убийств.

