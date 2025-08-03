В Нью-Джерси произошло землетрясение

Фото: РИА «Новости»

Утром 3 августа в американском штате Нью-Джерси на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США.

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в районе Хасбрук Хайс в 05:18 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Местные жители ощутили кратковременный, но сильный толчок. Геологи отметили, что небольшие землетрясение происходят в этом регионе с определенной периодичностью. Сведений о пострадавших и разрушениях на момент публикации не поступало.

Ранее стало известно, что восемь землетрясений зафиксировали на Камчатке за час. Сейсмологи отметили, что магнитуда подземных толчков составила от 4,5 до 6,7.

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