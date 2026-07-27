В Нижнем Тагиле 13-летнюю школьницу завалило песком на карьере

В Свердловской области 13-летняя девочка упала в воду с края Лебяжинского карьера, который резко обвалился. Спасатели ищут ребенка третий день, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Расследуем, тело пока ищут», — сказал собеседник агентства.

В Нижнем Тагиле ребенок рухнул в воду с 10-метровой высоты. Она находилась с друзьями рядом с водоемом вечером 24 июля.

По данным E1.RU, другие отдыхающие бросились на помощь упавшей в воду шестикласснице, но не смогли ее достать. Один из очевидцев рассказал, что в тот жаркий день на карьере отдыхало много подростков. Компания парней заметила трещину и стала по ней пинать, а девочка в это время стояла на краю обрыва. Когда карьер обвалился и она упала в воду, то ее сверху засыпало песком.

Ранее в Челябинской области подросток утонул на реке Уй.