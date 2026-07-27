Подросток утонул на реке Уй в Челябинской области

В Троицком районе Челябинской области произошла трагедия на реке Уй — утонул подросток. Его тело обнаружили в пяти километрах ниже по течению от места пропажи, сообщил URA.RU .

По предварительным данным, которые предоставила пресс-служба регионального МЧС, подросток 2009 года рождения отдыхал с друзьями на берегу. Он подошел к воде, оступился, и его унесло течением. Тело юноши нашли в двух метрах от берега.

Ребята отдыхали на берегу реки недалеко от поселка Черноречье, примерно в полутора километрах от него. После того как подросток пропал, начались его поиски с участием сотрудников МЧС, поисковиков-спасателей, полиции и добровольцев. Сейчас по факту гибели ребенка проводятся следственные мероприятия.