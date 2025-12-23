В Нижнем Новгороде загорелось судно «Борской судоремонтной компании»

В Нижнем Новгороде произошел пожар на судне, находящемся на территории «Борской судоремонтной компании». Кадры с места происшествия публикует 360.ru.

Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен громкий хлопок, после чего над акваторией поднялся густой черный дым. По их словам, возгорание может быть связано с горючим, находившимся на барже.

Столб дыма был виден из разных районов города, в том числе со стороны Мещерского района. Жители отмечают резкий запах гари в воздухе. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.

