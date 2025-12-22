На Кубани дроны ВСУ повредили два судна и два причала

В Краснодарском крае два судна и два причала получили повреждения из-за украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по региону.

Украинские боевики атаковали поселок Волна в Темрюкском районе.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

В результате БПЛА на причалах возник пожар площадью от одной до полутора тысяч квадратных метров. Возгорания уже тушат. На месте работают оперативные службы.

До этого в Темрюкском районе обломки вражеского беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна, начался пожар. Возгорание охватило 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.