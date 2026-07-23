В Нижнем Новгороде собака выдала алиментщика, который прятался в диване

Собака выдала должника по алиментам, который прятался от судебных приставов в диване. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП на платформе «Макс» .

Мужчина не платил алименты за несовершеннолетнего сына и уже был должен более 220 тысяч рублей. Уведомления от судебных приставов он игнорировал. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мужчину объявили в федеральный розыск.

«Судебные приставы осматривали дом и обратили внимание на собаку, которая вертелась вокруг дивана. Внутри него и обнаружили должника, который всеми силами старался цепляться за софу», — сообщили в пресс-службе.

Должника доставили в районное отделение службы судебных приставов и допросили. Если плательщик не вернет сыну долг, ему грозит до года лишения свободы.

Недавно в ФССП назвали средний размер долга по алиментам в Москве. Средняя сумма задолженности — почти 250 тысяч рублей.