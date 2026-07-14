В ФССП назвали средний размер долга по алиментам в Москве

ФССП: средний размер долга по алиментам в Москве составил 246 тысяч рублей

Средняя сумма задолженности по алиментам в Москве составляет почти 250 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА «Новости» в московском главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«Средний размер задолженности по алиментам на одно исполнительное производство составляет 246 тысяч рублей», — заявили в службе.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании Полина Гусятникова поддержала инициативу продления выплаты алиментов детям до 23 лет, а не до 18. Это позволит им получить образование, не отвлекаясь на мысли о работе.

Однако у ситуации есть обратная сторона. По словам эксперта, в России есть определенная проблема с выплатами детям и до 18. Сейчас в стране около 1,5 миллиона должников, 90% из которых — мужчины.