В Нижнем Новгороде подростки разгромили ларек с мороженым

Фото: РИА «Новости»

На Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде подростки вскрыли киоск с мороженым и раскидали его прохожим. Прокуратура начала проверку причинения вреда чужому имуществу, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители в том числе дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Красногорске на Спасо-Тушинском бульваре дети скинули с 25-го этажа кирпичи. Чудом обошлось без пострадавших — соседи успели среагировать и отбежать в сторону. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Подмосковная полиция приступила к проверке.

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