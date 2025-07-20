В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил человека

В воскресенье, 20 июля, в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина произошло ДТП со смертельным исходом. Местный житель за рулем каршерингового автомобиля совершил наезд на пешехода, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Угодивший под колеса транспортного средства мужчина погиб. Правоохранители выяснили, что в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.
Сбив пешехода, он продолжил движение на машине и затем врезался в дерево и фасад жилого дома. Водителя задержали.
Ранее стало известно, что водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной в Москве, предъявили обвинение. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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