В Нижнем Новгороде пьяный водитель каршеринга насмерть сбил человека

В воскресенье, 20 июля, в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина произошло ДТП со смертельным исходом. Местный житель за рулем каршерингового автомобиля совершил наезд на пешехода, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Угодивший под колеса транспортного средства мужчина погиб. Правоохранители выяснили, что в момент аварии водитель находился в состоянии опьянения.

Сбив пешехода, он продолжил движение на машине и затем врезался в дерево и фасад жилого дома. Водителя задержали.

Ранее стало известно, что водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной в Москве, предъявили обвинение. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.