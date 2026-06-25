В Нижнем Новгороде 11-летнего мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе
В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием ребенка на самокате. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщило УГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент случился 23 июня на улице Дворовая в районе дома №27. По предварительной информации, 55-летний водитель BMW сбил 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии ребенка с травмами увезли в детскую областную больницу.
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