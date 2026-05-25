В Нижегородской области перевернулся автобус с 30 иностранцами

В Нижегородской области перевернулся автобус, перевозивший около 30 иностранных граждан в Казань. О ДТП сообщило ГУ МВД России по региону .

Авария произошла утром на 563-м километре трассы М-12 «Восток». По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «ГАЗелью». После удара автобус опрокинулся.

Водитель автобуса получил незначительные травмы. Пассажиры не пострадали и ожидают прибытия резервного транспорта. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В региональном управлении МВД сообщили, что в настоящее время решают вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за повреждение дорог и иных дорожных сооружений.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что число пострадавших в аварии в Пушкинском районе Московской области, случившейся накануне, выросло до 18.