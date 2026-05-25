Число пострадавших при ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье увеличилось до 18

Число пострадавших в аварии в Пушкинском районе Московской области, случившейся накануне, выросло до 18. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По уточненным данным, в ДТП пострадали 18 человек, включая четверых детей. Один человек погиб. Госпитализированы пять человек», — заявил источник журналистов.

До этого была информация об одном погибшем и шести раненых в результате аварии.

В воскресенье на 44-м километре Ярославского шоссе неподалеку от поселка Лесной в Пушкинском округе произошло столкновение 13 транспортных средств — двух грузовиков с прицепами и 11 легковых автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд фуры с полуприцепом на полосу встречного движения.