В Нижегородской области нашли тела четырех мужчин в автомобиле у озера

В Выксе Нижегородской области нашли тела 4 мужчин в автомобиле около озера

Фото: РИА «Новости»

Вечером 21 мая в салоне автомобиля УАЗ рядом с озером около города Выкса в Нижегородской области обнаружили тела четырех мужчин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что видимых признаков насильственной смерти у потерпевших не зафиксировали. Для выяснения причин смерти мужчин СК назначил судебно-медицинские экспертизы.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее человеческие останки нашли неподалеку от села Новый Энхалук в Бурятии. Полиция установила, что они принадлежали доктору наук из Украины Анатолию Новикову, пропавшему 16 лет назад. Тогда он планировал выступить на Крейнделевском семинаре, представляя Винницкий национальный технический университет.

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