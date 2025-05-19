Останки пропавшего 16 лет назад ученого нашли в Бурятии

Baza: в Бурятии нашли останки пропавшего 16 лет назад украинского доктора наук

Возле села Новый Энхалук в Бурятии обнаружили человеческие останки. Выяснилось, что они принадлежали пропавшему 16 лет назад доктору наук из Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, летом 2009 года Анатолий Новиков приехал из Винницы в Бурятию, чтобы принять участие в Крейнделевском семинаре по плазменной эмиссионной электронике. Он планировал выступить на семинаре, представляя Винницкий национальный технический университет.

Доктор наук остановился на турбазе «Энахалук». На следующий день после прибытия в Бурятию он решил выйти на прогулку, во время которой бесследно пропал.

Много лет 72-летнего ученого разыскивали сотрудники МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция и специально обученные собаки. Кроме того, в поисковой операции принимала участие и дочь украинского доктора наук. В 2019 году правоохранители решили прекратить поиски.

Спустя пять лет в лесополосе обнаружили человеческие останки, рядом с которым лежали вставные челюсти, телефон и украинские монеты. Экспертиза установила, что они принадлежат Новикову.

Ранее мужчина убил и расчленил знакомого, а фрагменты тела сложил в сумки и спрятал в разных районах Москвы.