В Нижегородской области крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега
В Княгинине под тяжестью снега частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили представители местной администрации в соцсетях.
Обрушение произошло в доме № 37 по улице Октябрьской улице. Никто не пострадал. На место происшествия прибыла комиссия, которая осмотрела здание и определило нанесенный ущерб.
Крышу очистили от крышу, поврежденные элементы демонтируют и начнут восстановительные работы.
По данным портала NN.RU, чиновники связали случившееся с аномально обильными снегопадами.
В начале недели в Москве снег со льдом рухнул на две машины при въезде в туннель, пострадала девушка.