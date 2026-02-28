В Нижегородской области крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега

В Княгинине под тяжестью снега частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили представители местной администрации в соцсетях.

Обрушение произошло в доме № 37 по улице Октябрьской улице. Никто не пострадал. На место происшествия прибыла комиссия, которая осмотрела здание и определило нанесенный ущерб.

Крышу очистили от крышу, поврежденные элементы демонтируют и начнут восстановительные работы.

По данным портала NN.RU, чиновники связали случившееся с аномально обильными снегопадами.

В начале недели в Москве снег со льдом рухнул на две машины при въезде в туннель, пострадала девушка.