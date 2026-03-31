В Невском районе Петербурга загорелся автосервис

Пожар произошел в автосервисе в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .

Сообщение о возгорании на Хрустальной улице, дом № 31, поступило 31 марта в 17:37.

«В автосервисе размером 20×30 метров происходит горение по всей площади», — уточнили спасатели.

В 17:47 пожару присвоили первый ранг сложности, в 18:06 — второй. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации огня привлекли восемь единиц техники и 32 человека.

«Из окна квартиры увидела, что над Невой много дыма. Говорят, загорелся автосервис на Хрустальной», — рассказала 360.ru местная жительница.

