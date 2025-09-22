В Некрасовке подросток устроил травлю сотрудников кофейни

В Некрасовке на юго-востоке Москвы подросток уже несколько месяцев издевается на сотрудниками кофейни, расположенной на улице Ухтомского Ополчения. Об этом 360.ru рассказал представитель заведения Николай.

«Хулиган несколько раз крал товары, также бросался предметами в девушек, которые работают в кофейне. Мешает им. В последний раз бросил обломок пластмассовой вывески с острым краем и чуть не попал в голову сотруднице», — рассказал мужчина.

По словам собеседника 360.ru, в полицию представители заведения пока не обращались. Сперва они хотят попробовать урегулировать конфликт другим способом.

«Я собираюсь напечатать его фотографии и повесить около двух ближайших школ, чтобы найти родителей малолетнего злоумышленника», — отметил Николай.

Кадры с подростком уже разлетелись по местным пабликам.

Ранее стало известно, что подростку-поджигателю из Москвы предъявили обвинение по статье о теракте. Фигуранту дела 15 лет.