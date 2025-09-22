Подростку-поджигателю из Москвы предъявили обвинение по статье о теракте

Следователи Западного МСУТ СК предъявили обвинение подростку из Москвы в совершении террористического акта. Фигуранту дела 15 лет.

Установлено, что 16 сентября парень поджег объекта транспортной инфраструктуры на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления МЖД в Москве и скрылся.

При этом свои действия подросток снимал на телефон. После задержания следователи установили, что все это молодой человек сделал за вознаграждение, которое ему пообещал незнакомец в одном из мессенджеров.

«За совершение действий террористического характера предусмотрено уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В целях предотвращения провокаций правоохранительные органы рекомендуют проявлять осторожность при общении в онлайн-среде», — напомнили в СК.