Молодой человек, пострадавший при стрельбе на Костромской улице в Москве, получил ранение головы. Парню оказали помощь в клинике, расположенной неподалеку, вызвали скорую и увезли, рассказала 360.ru очевидица ЧП.

По словам девушки, попали в мужчину прямо на глазах ее приятеля — тот возвращался к станции метро после занятий танцами.

«На глазах моего парня в него попали, он был на улице, меня ждал. Он ему сказал, чтобы тот зашел внутрь больницы. Там я его увидела. Голова ранена, приехала скорая, забрали», — добавила собеседница 360.ru.

Также известно, что травмы при стрельбе получила женщина. Огонь неизвестный преступник вел, предположительно, из пневматического оружия из окна одного из домов на Костромской улице. Прокуратура уже начала проверку, на месте работают сотрудники ведомства и правоохранители.

Помимо этого, повреждения получил автобус — в транспортном средстве побило окна.