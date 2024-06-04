Мужчина открыл огонь из винтовки на Костромской улице в Москве

Источник 360.ru: мужчина начал палить из винтовки на Костромской улице в Москве

Неизвестный открыл стрельбу на Костромской улице в Москве, сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Источник пояснил, что травмы получили люди, которые находились в помещении дерматологической клиники.

«Одного парня ранили в голову и попали по девушке. Никого не выпускают», — пояснил он.

Предположительно, стрелок находится в доме № 6 и стреляет из окна из винтовки. Здание сейчас оцепили, добавил источник.

Также появились данные о том, что в результате ЧП получил повреждения рейсовый автобус. Транспортное средство стоит с разбитым стеклом на остановке. Пока точной информации о пострадавших пассажирах или водителе нет.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

Очевидцы случившегося в комментарии 360.ru так же отметили, что сейчас вокруг дома № 6 «все перекрыто». Преступника ищут. Проезд транспорта здесь сейчас затруднен, предупредила одна из местных жительниц.

«Я пыталась проехать через „Маркос Молл“ с улицы Пришвина на улицу Костромская, но там все перекрыто», — пояснила женщина.