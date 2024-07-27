В небе над Брянской областью сбили 21 беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили 21 беспилотник в небе над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, ЧП произошло в период 26 июля с 21:00 до 23:40 (время совпадает с московским). ВСУ применили летательные аппараты самолетного типа.

Утром этого дня украинские беспилотники полетели в сторону Ростовской области. В итоге обломки БПЛА попали на хозяйственные постройки в Мясниковском районе, из-за чего воспламенилась сухая трава.

Как отметил губернатор региона Василий Голубев, небольшое возгорание быстро ликвидировали. Также он пообещал, что хозяевам получивших повреждения участков помогут в восстановлении построек.

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