В направлении Москвы сбили 26-й беспилотник

Еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сбили силы противовоздушной обороны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ .

«Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил он.

До этого, начиная с полуночи, глава города сообщил об уничтожении 22 дронов. Всего за ночь сбили 26 беспилотников.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила о 125 беспилотниках, сбитых с 08:00 по 14:00 над российскими регионами. Из них 28 ликвидировали над Московским регионом. В следующие шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили еще 113 БПЛА, 14 из которых направлялись к столице. С 20:00 до 23:00 сбили 28 беспилотников, в том числе на подлете к Москве.