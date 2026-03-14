В Намибии женщина погибла, пытаясь сфотографироваться с «мертвым» слоном

В Намибии 46-летняя Клаудия Мваала погибла, пытаясь сделать эффектный снимок рядом со слоном, которого она ошибочно приняла за мертвого. Об этом сообщило издание Daily Star .

В начале марта в деревне Омугулугвомбаше в регионе Омусати на севере Намибии местный житель выстрелил в ногу слону. Собравшиеся вокруг животного люди решили, что оно погибло и можно его сфотографировать.

Мваала тоже подошла к слону, коснувшись его головы. В этот момент животное внезапно ожило, поднялось и напало на нее.

«Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте», — рассказал один из очевидцев.

Ранее в Таиланде слон напал на хозяина, который попытался его поторопить во время спаривания. Он повалил мужчину на землю и начал топтать, а затем стал крушить все вокруг и атаковать местных жителей.