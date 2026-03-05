В Нальчике пенсионерка провалившись в канализационный люк и выжила

В Нальчике пенсионерка упала в открытый канализационный люк. Правоохранители организовали доследственную проверку, сообщил в своем телеграм-канале региональный главк СК России.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на улице Пушкина.

«По предварительным данным, вечером 5 марта 70-летняя женщина провалилась в открытый канализационный люк, который был присыпан мусором. Из-за этого пострадавшая не заметила отсутствие крышки», — рассказали в СК.

Пенсионерке после падения потребовалась медицинская помощь.

В середине февраля на западе Москвы двое детей провалились в колодец на парковке. Конструкцию накрыли легкими листами, похожими на тепличные, и слоем снега.