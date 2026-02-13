На западе Москвы двое детей провалились в колодец на парковке

На западе Москвы двое детей провалились в колодец в подземном паркинге. Мальчики девяти и 10 лет упали в открытый люк на улице Главмосстроя, сообщил 360.ru источник в экстренных службах столицы.

По его словам, дети залезли на надстройку над паркингом, которая относилась к детской площадке.

Конструкция была накрыта легкими листами, похожими на тепличные, и слоем снега. Из-за потепления снег растаял, потяжелел, и покрытие не выдержало веса детей.

Мальчики рухнули в колодец, где не было люка.

Прохожие вызвали скорую. До прибытия спасателей детей достали из колодца и передали медикам.

По данным источника, один ребенок без сознания, за его жизнь борются реаниматологи. Второго мальчика в состоянии средней тяжести отправили в травматологическое отделение больницы в Коммунарке. На месте работают спецслужбы.

Установление обстоятельств происшествия с травмированием двух детей взяла под свой контроль Солнцевская межрайонная прокуратура.

