Застрявшего на дереве кота спасли сотрудники МЧС во Владикавказе

Во Владикавказе сотрудники МЧС спасли кота, который несколько дней просидел на высоком дереве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спасателей вызвали жильцы расположенного неподалеку жилого дома, обратившие внимание на жалобное мяуканье животного. Прибывшие пожарные пытались добраться до кота по лестнице, но тот забирался еще выше.

«За спасением наблюдал весь двор. Специалисты оказались настойчивее, коту пришлось ретироваться в руки спасения», — рассказали в МЧС.

На ошейнике кота обнаружили надпись «Ищу дом». Жильцы, которые заботились о бездомных животных во дворе, выразили надежду, что вскоре у кота появится заботливый хозяин.

В Набережных Челнах мужчина выбросил с восьмого этажа котят бывшей жены в приступе ревности. Животные выжили. Действиями живодера заинтересовалась полиция.