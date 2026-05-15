Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

В Назарове сгорел дом, в котором жила семья из четверых человек. Только двое смогли спастись. Об этом сообщил сайт krsk.kp.ru .

Как сообщили в СК и МЧС, все произошло в ночь на 14 мая. В доме спали четверо: мужчина и женщина, их сын-подросток и бабушка. Первым проснулся парень, он почувствовал запах дыма и разбудил остальных, добавил prmira.ru.

Выбраться успели только отец с сыном, а мать и бабушка — не смогли. Предварительно, очаг возгорания находился около входной двери.

Огонь охватил 250 квадратных метров, его тушили 10 человек и четыре единицы техники. Следователи назначили экспертизы и проводят проверку.