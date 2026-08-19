В Мытищах задержали руководителя ячейки пособников телефонных мошенников

Петербургская полиция задержала в Подмосковье краснодарца, который возглавлял ячейку пособников телефонных аферистов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

После задержания в феврале в Петербурге двух участников группы, помогавших телефонным мошенникам, правоохранители вышли на след организатора этой ячейки — 21-летнего уроженца Краснодара.

Правоохранители установили, что мужчина получал указания от зарубежного куратора и координировал действия сообщников. У подозреваемого изъяли 11 SIM-карт, два роутера, два телефона, ноутбук и GSM-шлюз.

Суд отправил мужчину под стражу.

Ранее мошенники стали предлагать россиянам приобрести по «выгодной цене» билеты на концерты рэпера Канье Уэста. Злоумышленники звонят от имени независимых концертных агентств и рассказывают о «дополнительной квоте мест». Также они могут убеждать, что существуют билеты от организаторов», которые можно перекупить.