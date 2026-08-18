Мошенники начали продавать поддельные билеты на концерт Канье Уэста

Аферисты придумали новую мошенническую схему — они предлагают по «выгодной цене» приобрести фальшивые билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом со ссылкой на «МТС Защитник» сообщило РИА «Новости» .

Концерты Уэста пройдут в России в октябре. В связи с этим активизировались мошенники — они звонят гражданам от имени независимых концертных агентств и предлагают перекупить билеты по «выгодной» цене.

Злоумышленники пользуются тем, что официальные дешевые билеты уже распроданы, добавили в «МТС Защитник».

Мошенники убеждают россиян, что якобы существуют «дополнительная квота мест» или «билеты от организаторов», а затем просят перевести деньги. Также они могут требовать перейти по ссылке для покупки.

В результате жертва аферистов теряет деньги и получает фейковые билеты.

Ранее ведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала, что концерты американского рэпера состоятся не только в Петербурге, но и в Москве.