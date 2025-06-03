В Мытищах разгорелся сильный пожар
В Мытищах загорелось неэксплуатируемое строение, огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Московской области.
Информация о пожаре на улице Семашко поступила дежурному этим вечером в 21:08.
«Возгорание неэксплуатируемого строения. В 21:40 локализация на площади 312 квадратных метров», — уточнили в региональном МЧС.
Данные о происшествии продолжает уточняться. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» сообщил, что в районе пожара была перекрыта дорога.
В конце мая в Мытищах загорелся частный дом в деревне Красная Горка, погиб пожилой мужчина. Причиной пожара, предположительно, оказалась неисправность электрооборудования.