В Мытищах разгорелся сильный пожар

В Мытищах загорелось неэксплуатируемое строение, огнеборцы уже ликвидировали возгорание. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Московской области.

Информация о пожаре на улице Семашко поступила дежурному этим вечером в 21:08.

«Возгорание неэксплуатируемого строения. В 21:40 локализация на площади 312 квадратных метров», — уточнили в региональном МЧС.

Данные о происшествии продолжает уточняться. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Telegram-канал «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» сообщил, что в районе пожара была перекрыта дорога.

В конце мая в Мытищах загорелся частный дом в деревне Красная Горка, погиб пожилой мужчина. Причиной пожара, предположительно, оказалась неисправность электрооборудования.