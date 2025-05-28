Пожар из-за неисправности электрооборудования произошел в Мытищах

Сообщение о возгорании частного дома в деревне Красная Горка на улице 5-я Садовая поступило на пульт и дежурного 26 мая в 00:10. Прибывшая пожарная бригада оперативно потушила двухэтажное здание, в котором нашли погибшего человека.

Тело 55-летнего мужчины обнаружили в ходе тушения пожара спасатели, прибывшие на место происшествия в двухэтажный частный жилой дом. Здание горело по всей площади. Дом площадью в 150 квадратных метров выгорел полностью, предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи напомнил основные правила, которые помогут избежать трагедии, связанной с огнем: внимательно следите за состоянием проводки и электрооборудования, уходя, выключайте приборы из сети, не перегружайте электросеть.

Необходимо также помнить о том, что опасно оставлять на зарядке средства индивидуальной мобильности и гаджеты на ночь. Спасатели зафиксировали постоянный рост пожаров из-за возгорания зарядных устройств телефонов и гаджетов ненадлежащего качества, а также электросамокатов, установленных на зарядку. Аккумуляторы к ним мощные, они моментально могут вспыхнуть и распространить огонь.

Установка автономного пожарного извещателя, своевременно обнаруживающего возникновение какого-то возгорания, задымления и подающего звуковой сигнал, поможет избежать трагедии.