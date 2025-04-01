В Мытищах мужчина избил женщину и подростка за помощь фронту. Злоумышленника задержали

В Мытищах местный житель избил волонтера Маргариту и подростка во время отгрузки гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Очевидцы рассказали 360.ru о случившемся.

По словам друга пострадавшей Дмитрия, нападавший вел себя неадекватно и, скорее всего, был пьян.

«Этот человек в нетрезвом виде напал на женщину, один мужчина заступился. <… > Он, из-за того, что сильно пьян, даже не понимал, что делает. <… > Я помогал сотрудникам в поимке этого человека», — отметил Дмитрий.

Еще одна знакомая пострадавшей тоже выразила мнение, что злоумышленник выпил. По словам собеседницы 360.ru, потерпевшая написала заявление на нападавшего.

«Она была в полиции, написала заявление, зарегистрировали. У Маргариты ушиб челюсти. У ребенка множество ушибов, сотрясение. Пьяный, по всей видимости, снимает в ее подъезде квартиру. Начал оскорблять за помощь фронту, видимо, очень хочет отправиться на фронт с таким поведением», — подчеркнула женщина.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале подтвердила задержание злоумышленника. Правоохранители предварительно установили, что 40-летняя местная жительница и ее 16-летняя племянница занимались погрузкой гуманитарной помощи для нужд СВО. В этот момент к ним подошел нетрезвый мужчина и стал выражаться нецензурной бранью.

«Сотрудниками полиции правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец Псковской области 1998 года рождения», — отметила Волк.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Екатеринбурге местный житель бил прохожих, в том числе пожилых женщин, палкой. Произошедшим заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.