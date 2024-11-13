Юрист Остапенко: владельцу собаки может грозить реальный срок, если его питомец напал на человека

Член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко в разговоре с NEWS.ru рассказал, в каких случаях владельцу собаки может грозить тюремный срок, если его питомец напал на другого человека.

По словам эксперта, тюремное заключение может быть применено в том случае, если собака нанесла тяжкий вред здоровью человеку.

«В случае если в результате нападения собаки потерпевший скончался, владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности», — сказал собеседник.

В случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшему владельца собаки привлекут к административной ответственности. Штрафные санкции в данном случае предусматривают 10-30 тысяч рублей взноса. Даже если собака находилась на поводке, хозяин все равно отвечает за поведение животного.