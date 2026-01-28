Травматолог Очкуренко предупредил, что катание на ватрушках может привести к серьезным травмам

Катание на ватрушках может привести к серьезным травмам, предупреждает травматолог-ортопед Александр Очкуренко в беседе с Life.ru .

Ватрушки кажутся безопасным развлечением, но на самом деле они представляют серьезную угрозу для здоровья. На любой горке с буграми ездок может подскочить и, не выпав из тюбинга, получить тяжелый компрессионный перелом позвоночника. Причем не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации.

При катании на крутых склонах риск возрастает. Если горка с большим наклоном, увеличивается скорость. Дети и взрослые начинают от страха тормозить ногами, что приводит к повреждению нижних конечностей: связок голеностопного и коленного суставов или даже к перелому. При резком торможении также возможен вылет из ватрушки, при котором ездок получает переломы верхних и нижних конечностей.

Очкуренко подчеркнул, что самое важное — решить организационные моменты для предотвращения травм. Для катания лучше выбрать специально оборудованные площадки или горки с бортами, гладкими спусками, длинной зоной торможения и амортизаторами.

Врач также напомнил, что на ватрушках нельзя скатываться по несколько человек — в самом тюбинге должен быть только один ездок. Кроме того, нельзя спускаться в сцепке по несколько ватрушек и привязывать их к автомобилям.