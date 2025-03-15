В МВД рассказали, почему нельзя перезванивать незнакомцам

Мошенники под разными предлогами просят своих жертв перезвонить на неизвестный номер, после чего долго удерживают их на линии. В результате этого со счета жертвы списывается крупная сумма денег, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Потенциальная жертва получает смс-сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Причем обоснование может быть любым — «проблемы» с банковской картой или связью, изменение тарифов или помощь другу.

После того, как потерпевший перезванивает, его долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета уже списана большая сумма денег.

Правоохранители объяснили, что есть сервисы с платным звонком. В основном они развлекательные, где оказываются услуги по телефону, причем дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама подобных сервисов всегда информирует о том, что звонок будет платным.

Ранее россиян предупредили о рассылке мошенниками сообщений о смерти знакомых.