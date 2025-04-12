В МВД раскрыли необычные мошеннические схемы для кражи данных

МВД: мошенники могут получать личные данные через фальшивые приложения

Мошенники могут призывать под разными предлогами установить приложения, распространяющие вредоносное программное обеспечение для кражи личных данных. Об этом в Telegram-канале сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что, фальшивым в итоге может оказаться приложение, отслеживающее питание или физическую активность.

Также, мошенники могут использовать для установки подобной программы предложение легкой подработки, например, проставление лайков в социальных сетях за деньги. Когда человек скачивает приложение, на его смартфон распространяется вредоносное программное обеспечение.

Ранее россиян предупредили об опасностях кибератак из-за голосовых сообщений в мессенджере Telegram или WhatsApp.