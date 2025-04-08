В МВД предупредили о схеме хакеров для взлома корпоративных систем

Хакеры придумали новую схему, чтобы атаковать машиностроительные предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники присылают письма от имени HR-менеджеров несуществующих компаний. Они просят помочь с рекомендациями и скачать форму отзыва, введя корпоративные логин и пароль.

Однако, даже если ввести неправильные данные, преступники сразу получают возможность активировать вредоносный софт и доступ к системам компании.

Полицейские призвали специалистов по информационной безопасности предупредить сотрудников компаний об этой схеме, чтобы не стать жертвами фишинговой атаки.

Ранее Роскачество рассказало, как мошенники вымогают деньги, угрожая изъять у россиян домашних животных.