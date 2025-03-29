Мошенники начали угрожать изъятием домашних животных

В России мошенники стали обзванивать людей и представляться сотрудниками жилищной инспекции, чтобы узнать количество питомцев в квартире. После этого они под угрозой изъятия животных говорят о превышении несуществующего лимита и вымогают деньги, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

В организации отметили, что аферисты звонят владельцу квартиры и выясняют количество проживающих домашних животных. Если оказывается, что число питомцев нарушает «новую норму», в ход вступают угрозы.

Злоумышленники приводят в доказательство ссылки на сайт госуслуг, которые на самом деле являются фишинговыми ресурсами для кражи личных данных. Зачастую мошенники требуют немедленно перевести средства на указанный счет, чтобы официально оформить «разрешение» на содержание питомцев.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с аккаунтом на «Госуслугах».