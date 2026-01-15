Пожар после взрыва охватил здание центра подготовки МВД в Сыктывкаре

Baza: девять человек пострадали при взрыве в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Взрыв неизвестного происхождения прогремел во время строительных работ в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Как сообщил телеграм-канал Baza , травмы получили минимум девять человек.

После детонации помещение охватил мощный пожар, который распространился на площади около 340 квадратных метров.

Издание «Комиинформ» со ссылкой на очевидце сообщило, что на установленных лесах около здания лежит пострадавший мужчина. Собеседники журналистов не исключили, что это рабочий.

Дороги на улице Менделеева, где находится горящее здание, перекрыли. На место прибыли экипажи скорой и пожарные.

Официальных комментариев от экстренных и силовых служб региона пока нет.

