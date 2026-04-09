В Муроме 106 человек заразились острой кишечной инфекцией

Всего госпитализировали 50 человек, из них 25 детей. Пациенты — в легком и среднетяжелом состоянии, все получают необходимое лечение. В городе развернули 55 коек инфекционного профиля: 23 для взрослых и 32 для детей. Лекарств в больницах достаточно.

«Предположительно, причиной этого заболевания является норовирус. Но чаще его многие называют кишечный грипп. Соответственно, передается он, как и обычный грипп, разными путями. Это, прежде всего, контактно-бытовой, воздушно-капельный, а также грязная еда и вода», — сообщил главы округа Муром Евгений Рычков.

Он также рассказал, что в городе закрыли родники, так как одна из заболевших семей пила воду из них. Точную причину вспышки заболевания пока не выяснили, над этим работают специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в Ленобласти закрыли 47 детских садов из-за вспышки сальмонеллы.