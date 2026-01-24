Около 6,5 тысячи человек остались без света в Приморье

Более тысячи домов остались без электричества в Приморском крае из-за аварии на ПС «Надеждинская». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Без света остались порядка 6,5 тысячи абонентов в Надеждинском муниципальном округе. Прокуратура взяла на контроль восстановительные работы.

«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее авария на линии «Россетей» произошла в Мурманске. В результате свет отключили в городе и ЗАТО Североморск. Губернатор региона Андрей Чибис отметил, что власти ограничили электроснабжение части абонентов, чтобы обеспечить светом котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты

Аварийные и оперативные службы начали работать в усиленном режиме, «Россети» бросили все силы для устранения последствий аварии.