В Мурманске пожарные потушили два возгорания вечером 2 июля

Вечером 2 июля в Мурманске произошло два пожара в разных районах города. Оперативные службы смогли быстро справиться с возгораниями, сообщил сайт «АБНС24» .

Первое происшествие случилось на улице Александрова в 17:57. В трех заброшенных гаражных боксах начался пожар. Для тушения выехали десять пожарных и две специализированные машины.

К 18:57 открытое пламя удалось локализовать, а полностью ликвидировать пожар получилось к 20:25. В одном из гаражей повреждены внутренняя обшивка и стены.

В 18:22 поступило сообщение о втором возгорании. На этот раз загорелся строительный мусор на территории, прилегающей к авторынку на улице Подгорной. Шесть пожарных с двумя автоцистернами справились с огнем к 18:47. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров.