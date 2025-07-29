В Мурманске перестал работать вызов скорой помощи по номеру 103

В Мурманске «по техническим причинам» перестал работать основной номер вызова скорой помощи 103. Об этом сообщал местный оперштаб в Telegram-канале .

«По техническим причинам вызов скорой медицинской помощи в Мурманске временно осуществляется только по номеру 112», — отметили в оперштабе.

По данным штаба, в остальных населенных пунктах области номер 103 работает в обычном режиме. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Во вторник Россия столкнулась с массированной хакерской атакой на значимые сервисы. Проблемы начались на сайтах двух сетевых аптек — «Столички» и «Неофарма». Хакеры атаковали сеть клиник «Семейный доктор». Также перестал работать сайт «Почты России».

Накануне хакеры парализовали работу авиакомпании «Аэрофлот», пострадали пассажиры 54 рейсов. Произошел сбой в информационной системе. При этом более 200 рейсов компания выполнила, пересаживая пассажиров в самолеты дочерних авиакомпаний «Россия» и «Победа».