Хакеры атаковали сеть клиник «Семейный доктор»

Хакеры атаковали столичную сеть клиник «Семейный доктор». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам врачей, с 22 июля исчезла база пациентов, и восстановлению она не подлежит.

На сайте самой сети висит объявление, что записаться на прием временно можно только через контакт-центр по телефону.

Ранее сбой произошел в работе сети аптек «Столичка». Филиалы перестали принимать клиентов в нескольких российских регионах, включая Москву, а заказать лекарства через сайт стало невозможно.

Сейчас работу системы восстанавливают, более половины отделений уже снова функционируют в штатном режиме.