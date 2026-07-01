В Мурино эвакуировали полсотни человек из-за пожара в квартире

В Мурино на Воронцовском бульваре загорелась квартира-студия в 17-этажном доме. Пожарные эвакуировали жителей, среди которых было трое детей. Об этом сообщил «МК в Питере» .

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области, возгорание случилось на седьмом этаже. Огонь охватил обстановку на площади двадцать квадратных метров. Спасатели эвакуировали пятьдесят жильцов, в том числе четверых с помощью специальных устройств.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работали подразделения ГКУ «Леноблпожспас» и ГУ МЧС России по Ленинградской области.