В Можайске в ДТП с грузовиком погибли два человека

Утром 16 июля на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском округе произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подмосковья.

Авария случилась в 06:20. По предварительной информации, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen.

В результате погибли водитель и один из пассажиров легковушки. Еще одного пассажира госпитализировали с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ступине произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Травмы получили четыре человека, в том числе ребенок.